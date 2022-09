Dodelijk fietsongeval in Oostakker wellicht dodehoekongeval: "We kunnen dit niet langer tolereren", zegt Fietsersbond

Het kruispunt van de Antwerpsesteenweg (N70) en de op - en afritten van de Gentse Ring staat al decennia lang gekend als een gevaarlijk kruispunt. Het ongeluk van gisteren is al het derde dodelijke fietsongeluk in de laatste 20 jaar. In 2018 overleed de 16-jarige Nikita Everaert op dezelfde locatie terwijl ze naar school fietste. En ook in 2002 kwam er al een fietser om het leven.

Tijdens haar jaarlijkse ledendag heeft de Fietsersbond deze voormiddag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. "Dit is de spreekwoordelijke druppel", klinkt het bij Wies Callens van de Fietsersbond. De bond zelf is vragende partij om advies te geven over hoe je fietsinfrastructuur veiliger kan maken. "Er is zoveel kennis bij ons en bij de hele mobiliteitssector. Maar men maakt er gewoon geen gebruik van", zegt Callens.

Lees hier de tweet van de Fietsersbond: