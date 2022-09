Geen derde keer goede keer voor nieuwe maanraket: NASA stelt lancering opnieuw uit

De Artemis-missie wil voor het eerst in 50 jaar nog eens een ruimteschip naar de maan te sturen dat op termijn astronauten kan vervoeren. De eerste testvlucht zou nog onbemand zijn en zou niet op de maan landen. De raket zou wel tot op 100 kilometer van het maanoppervlak naderen. Het is de eerste belangrijke stap om in 2025 of 2026 opnieuw mensen op de maan te laten landen (en voor het eerst ook een vrouw).

Een poging om die eerste testvlucht te lanceren, is dus voor de derde keer uitgesteld. Eind augustus en begin september was dat om technische redenen. Er was telkens een probleem bij het tanken van de raket. De missie, Artemis I, wordt nu - normaal gezien - uitgesteld tot de tweede helft van oktober.