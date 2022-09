Geen drankvergunning en dus geen fuiven voor Antwerpse studenten op Fort VI: "Het studentenleven is opnieuw dood"

"Het is niet dat we vergeten zijn de drankvergunning aan te vragen," klinkt het bij Peter de Meyer, de woordvoerder van de Universiteit Antwerpen. "Het is zo dat er deze zomer heel hard gewerkt is in die fuiflocaties op de Campus Drie Eiken, er is veel in geïnvesteerd, maar de werken hebben wat vertraging opgelopen. De lokalen moeten eerst gepoetst zijn, vooraleer er een controleur van de stad Antwerpen kan komen en er een drankvergunning kan uitgereikt worden."