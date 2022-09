"De waaier": nieuw logo moet Knokke-Heist opnieuw tot leven brengen

Knokke, Heist, Het Zoute, de Polders en Duinbergen. Dat zijn de wijken waar het logo "de waaier" naar verwijst. “Het is een logo dat de gemeente tot leven brengt, in eender welke vorm van communicatie”, motiveert burgemeester Piet De Groote (GBL). “Met onze nieuwe merkidentiteit willen we inwoners en tweedeverblijvers, handelaars en toeristen terug de wind in de zeilen geven en het gevoel van Knokke-Heist laten omarmen.”