'Grootouders voor het Klimaat' voeren actie in Leuven: "Maken ons zorgen om de generaties na ons"

'Grootouders voor het Klimaat' had vandaag een actie in Leuven. De Vlaams-Brabantse afdeling van de beweging wordt daarmee gelanceerd. "Nu we ook in Vlaams-Brabant opstarten, heeft onze organisatie zich effectief verspreid over heel Vlaanderen. We zijn een volwaardige beweging geworden", zegt cöordinator Koen Platevoet.

Marleen De Vry is een van de grootouders die zich inzet in Leuven. Zij is tevreden dat de actie van vandaag eindelijk kon plaatsvinden. "Door de coronacrisis heeft het even geduurd, want grootouders moesten natuurlijk nog meer opletten met hun gezondheid dan jongeren. We konden even niet op straat komen, maar we zijn heel blij dat het nu toch gelukt is", zegt ze.