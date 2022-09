Wie te veel verdient om energiepremie te krijgen, kan contract op naam van kind zetten: "Achterpoortje dat ethische vragen oproept"

De steun is er enkel voor alleenstanden die niet meer dan 62.000 euro netto per jaar verdienen en koppels met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 125.000 euro netto. Voor de hoogste inkomens zou een deel van die energiesteun dan teruggevorderd worden via de belastingbrief. Maar het blijkt ook mogelijk om daaraan te ontsnappen en dus toch de volledige premie te kunnen behouden.

Mensen die een te hoog inkomen hebben om recht te hebben op de energiepremie, zouden die namelijk toch kunnen krijgen als ze hun energiecontract overzetten op naam van hun kinderen, ook als die nog minderjarig zijn en dus geen inkomen hebben. De volledige energiepremie zou dan naar de kinderen gaan.

"Dit is een achterpoortje dat ethische vragen oproept en het is aan de overheid om daar wat aan te doen", zegt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB). "Er zouden extra voorwaarden gekoppeld moeten worden aan de toekenning van de premie en er moeten controles zijn achteraf. Want een Belg blijft natuurlijk een Belg en er zullen altijd mensen zijn die het onderste uit de kan zullen proberen te halen. De energiesteun moet er zijn voor de mensen die die nodig hebben."