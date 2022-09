Oscarwinnares Louise Fletcher, bekend van "One flew over the cuckoo's nest", overleden

De actrice bleef tot op hoge leeftijd actief in de televisiewereld. Ze was in de jaren 90 te zien in serie "Star Trek: deep space nine" en werd in 1996 en 2004 genomineerd voor een Emmy voor haar gastrollen in respectievelijk "Picket fences" en "Joan of Arcadia". Een van haar laatste rollen was in de dramaserie "Shameless", waarin ze in 2011 en 2012 te zien was als de moeder van het personage van acteur William H. Macy.