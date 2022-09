Genieten van middeleeuwse sfeer in Zemst: "Het gevecht moet ik gezien hebben!"

In Zemst herleven dit weekend de middeleeuwen. Deelnemers aan Wilde Furda zijn gekleed zoals in de middeleeuwen, leven zoals in de middeleeuwen en eten ook wat toen gebruikelijk was. Sigurd en Silke zijn uitgedost als Russen uit de tiende en elfde eeuw. "De wol houdt de regen goed tegen, dus het is een ideale uitrusting voor dit weer", zeggen ze.

De bezoekers genieten van de verschillende activiteiten: "Als er brokstukken rondvliegen bij een gevecht, moet ik weten wie de schuldige is".