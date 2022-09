Na Genk wil TALim (Talenten Academie Limburg) nu ook in Beringen hoge schooluitval aanpakken

In het Spectrumcollege in Beringen is vandaag TALim van start gegaan met een tweede project. TALim, of voluit Talenten Academie Limburg, wil iets doen aan de hoge schooluitval. In heel Vlaanderen stopt 12 procent van de leerlingen met school voor ze een diploma middelbaar onderwijs hebben behaald.

In Limburg doen de voormalige mijngemeenten en Leopoldsburg het slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Die gemeenten hebben een schooluitval van zo'n 16 procent. In Genk maakt zelfs 1 op de 5 leerlingen zijn middelbare school niet af. In oktober vorig jaar is TALim daarom, samen met UHasselt, in Genk gestart met een project om dat probleem aan te pakken. Elke zaterdagvoormiddag ontvangt TALim in het stadion van KRC Genk 36 tieners die meer uitleg krijgen over hun toekomstmogelijkheden. En vanaf dit jaar breidt het project uit met een tweede Talenten Academie in Beringen.