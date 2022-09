Nieuwe partij TEAM 8660 wil politieke chaos in De Panne en Adinkerke doen vergeten

“TEAM 8660 wil af van het verleden”, legt medeoprichter Nicky Masscheleyn uit. Daarmee bedoelt hij vooral de vaudeville vorig jaar rond de bestuurswissel van de Lijst Burgemeester rond Ann Vanheste en schepen Cindy Verbrugge (Onafhankelijk), die een week later zelf geen meerderheid meer had. Bram Degrieck (Het Plan-B) was toen even geen burgemeester, een week nadien was hij het wel weer.

“Wat ons verbindt, is een gemeenschappelijk doel: De Pannenaars en Adinkerkenaars centraal zetten door burgerparticipatie via rondetafelgesprekken en buurtbevragingen”, legt Masscheleyn uit. De focus van TEAM 8660 ligt op een fietsvriendelijker beleid met een veilige fietsverbinding tussen Adinkerke en De Panne en kiss-and-ride zones aan de scholen. Vervolgens wil men de jeugdarmoede aanpakken met acties zoals “Stop lege brooddozen”.

“Een bomenbeheerplan moet voor meer groen zorgen. Evenementen zoals ‘Festival aan Zee’ en ‘Seaside Festival’ willen we in De Panne en Adinkerke opnieuw inzetten om er bruisende kernen van te maken”, zegt Masscheleyn nog. Tenslotte wil de nieuwe partij gemeentepersoneel en inwoners centraal plaatsen, met meer inspraak en een betere dienstverlening.