Opnieuw 8 zwanen gestorven in Brugge: "Na de ophokperiode dansten ze nog op het water van blijdschap"

"Het is zo triest als er een zwaan sterft", zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD), "het zijn zo'n beetje de Brugse huisdieren. Het is zo mooi om ze te zien surfen over het water. We zijn niet in paniek door de dood van de 8 zwanen, maar we moeten de situatie wel goed opvolgen." De doodsoorzaak van 1 zwaan is al bevestigd, maar of ook de andere zwanen gestoven zijn aan de vogelgriep, is pas volgende week bekend.