Rusland zet vice-minister van Defensie aan de kant en vervangt hem door verantwoordelijke voor bombardementen Marioepol

Zeven maanden na de Russische invasie volgen de gebeurtenissen zich snel op. Na het Oekraïense tegenoffensief in het zuiden en oosten van het land worden er volksraadplegingen over een aanhechting bij Rusland gehouden in vier bezette Oekraïense gebieden.

In Rusland heeft president Vladimir Poetin een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Vandaag ondertekende hij ook een nieuwe wet die militairen die vluchten of zich overgeven gevangenisstraffen tot 10 jaar oplegt. En ook een wet waardoor buitenlanders die voor minstens een jaar tekenen in het Russische leger makkelijker de Russische nationaliteit krijgen. Net als de voorbije dagen staan bij de Russische grenzen ook vandaag files van mensen die na de aankondiging van de gedeeltelijke mobilisatie het land willen ontvluchten.

Daar komt nu het nieuws bovenop dat de Russische vice-minister van Defensie, generaal Dmitri Boelgakov, aan de kant wordt gezet. Boelgakov was sinds 2008 vice-minister van Defensie en werd in 2016 benoemd tot Held van de Russische Federatie. Hij was verantwoordelijk voor de logistieke operaties van het Russische leger in Oekraïne, maar zal nu "op een andere post worden ingezet."