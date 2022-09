Waals woonzorgcentrum trekt aan de alarmbel: "Jaarbudget energie al na zes maanden op"

Woonzorgcentrum Malvina in het Waals-Brabantse Limelette trekt aan de alarmbel. “Ons budget voor energie is op. Vorig jaar betaalden we in totaal zo’n 25.000 euro voor gas en elektriciteit, eind juni zaten we al aan 29.000”, vertelt directeur Alexandre Dobbelaere aan RTL Info. En hij is niet de enige. “Dit is een algemeen probleem”, weet Vincent Frédéricq van Femarbel, de federatie van commerciële rusthuizen in Wallonië en Brussel.