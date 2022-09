Grenspaal tussen België en Nederland, staat na twee jaar terug in de Hedwigepolder: "Er is veel veranderd"

"De maatschappelijke discussie en onrust duurt tot vandaag nog voort", zegt projectleider Pieter Jan Meire. "Dit was en is inderdaad een lange strijd. Voor een Zeeuw is het niet logisch om grond af te geven omdat zij jarenlang gestreden hebben tegen het water en de dijken verhoogd hebben. Voor boeren is het sowieso niet evident om grond af te geven in tijden waar er steeds meer grond te kort is."