Spookrijder veroorzaakt ongeval op Desguinlei in Antwerpen

Een spookrijder botste gisteravond frontaal op een andere auto op de Desguinlei in Antwerpen. In de tegenligger zat een vrouw (42) en haar 4-jarige zoon. Ze raakten allebei lichtgewond en zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster (19) die in de verkeerde richting reed, raakte ook lichtgewond. Ze verklaarde dat ze per ongeluk na een manoeuvre op de verkeerde rijbaan was beland.