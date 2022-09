Tom Van Grieken (Vlaams Belang) pleit voor Vlaams energiebedrijf dat moderne kerncentrale bouwt

Van Grieken haalde in zijn toespraak ook zwaar uit naar de Vivaldi-regering en had in dat verband ook een oplossing voor de oorlog in Oekraïne: premier Alexander De Croo (Open VLD) en Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) naar Moskou sturen als adviseurs. "Als Poetin minutieus uitvoert wat Alexander en Tinne hem aanraden, dan heeft hij binnen de kortste keren een begrotingstekort groter dan het Rode Plein en een schuldenberg groter dan het Oeralgebergte. Hij zal zich niet alleen moeten terugtrekken uit Oekraïne, hij zal allicht ook een stuk Rusland moeten wegschenken, de roebel vervangen door de euro en het Oekraïens moeten invoeren als officiële taal in Moskou en Sint-Petersburg."