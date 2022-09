Van Quickenborne reageert op dreiging aan zijn adres: "Criminelen voelen zich in het nauw gedreven en dat gevoel is terecht"

"In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld", zo reageert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) via Facebook op de concrete dreiging aan zijn adres die heeft geleid tot drie arrestaties in Nederland. "De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger."