Waait met ontvoeringspoging van Van Quickenborne het drugsgeweld over naar de bovenwereld? "Je ziet de escalatie voor je ogen gebeuren"

Hij verwijst daarbij naar groepen in Latijns-Amerika waar geweld niet wordt geschuwd en die vaak zeer driest te werk gaan. Dat zou inspirerend kunnen werken voor hun partners hier. "Gezien de gebeurtenissen in Nederland de afgelopen jaren is dat geen hypothetische vraag meer", zegt Meeus. "De vraag is alleen of dit (red. de poging tot ontvoering van Van Quickenborne) een uitzondering is of het nieuwe normaal wordt. Dat weten we nog niet."