VRT leert jongeren over gezondheidszorg in de wereld met gloednieuwe EDUbox  

Ben je verkouden, dan ga je naar de huisarts. Breek je een arm of een been, dan ga je naar het ziekenhuis. Maar gezondheid gaat over meer dan genezen als je ziek of gewond bent. Het is iets waar je best elke dag aandacht aan schenkt. In België kunnen we gelukkig terugvallen op een uitgekiend gezondheidszorgsysteem.

Dit systeem wordt geanalyseerd in de EDUbox Gezondheid: een reis door de gezondheidszorg in de wereld, het kant-en-klaar lespakket van VRT voor leerlingen uit het secundair onderwijs. De leerlingen leren in eerste instantie wat een gezond leven is en welke tools ze in handen hebben om hun eigen gezondheid positief te beïnvloeden. Daarnaast ontdekken ze dat elke persoon recht heeft op gezondheidszorg.

In ons land is de gezondheidszorg relatief toegankelijk. Toch zijn er uitdagingen. Zo is er nog altijd ongelijkheid en kunnen pandemieën als corona het hele systeem onder druk zetten. Tegelijk is de gezondheidszorg momenteel nog niet zo sterk in sommige andere landen. Leerlingen komen te weten uit welke zes bouwstenen een goed werkend systeem bestaat. Ze leren ook het belang van ontwikkelingssamenwerking én van wetenschappelijk onderzoek.

Ten slotte gaan de leerlingen zelf aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Ze kruipen in de huid van personages uit verschillende landen en moeten keuzes over hun gezondheid maken. Ze worden geconfronteerd met gezondheidskwesties en stoten onderweg op onverwachte gebeurtenissen. Daarbij zetten de jongeren de aangeleerde kennis om in de praktijk.

Bekijk hier enkele fiches uit de EDUbox en lees daaronder verder: