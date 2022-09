Zelenski richt zich tot Russische burgers: "Poetin stuurt jullie bewust de dood in"

"Het Russische presidentschap begrijpt heel goed dat het zijn burgers de dood in stuurt", zei Zelenski in het Russisch. De Oekraïense president noemde de gedeeltelijke mobilisatie die het Russische regime heeft afgekondigd voor de oorlog tegen Oekraïne een misdaad. "Het is beter om een oproep voor militaire dienst te weigeren dan om te sterven op buitenlands grondgebied als een oorlogsmisdadiger", zei Zelenski. Het is al de tweede keer deze week dat hij zich richt tot burgers van buurland Rusland.

Hij riep de militairen van Moskou op om de wapens neer te leggen en zich over te geven. "U zult op een beschaafde manier worden behandeld en niemand zal de omstandigheden van uw overgave kennen". Zelenski verwees naar de strengere straffen voor deserteurs die Poetin zaterdag heeft afgekondigd. "En als je bang bent om terug te keren en geen gevangenenruil wil, dan vinden we daarvoor ook een manier."