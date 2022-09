Nadine uit Houthulst heeft zonnepaneelstress: “Telkens de zon schijnt denk ik verdorie, ik moet naar binnen om stroom te verbruiken”

Hoe pak je het aan als je zonnepanelen hebt, maar geen terugdraaiende teller meer? Hoe verbruik je zo veel mogelijk je eigen stroom wanneer die opgewekt wordt? Nadine uit Houthulst gaat er ver in. "Ik noteer elke dag in mijn schriftje wat onze opbrengst is, hoeveel stroom we zelf verbruiken en hoeveel we op het net zetten", vertelt ze in "De inspecteur". "Maar zo kun je bezig blijven hé."