Heropeningsweekend van vernieuwde KMSKA lokt 25.000 bezoekers

Na 11 jaar renovatie heeft het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen opnieuw de deuren geopend. In het museum werd de langverwachte heropening luister bijgezet in de vorm van muzikale begeleiding, workshops en hedendaagse artiesten die in dialoog gingen met de collectiestukken. Wie geen ticket had, kon buiten op het museumplein genieten van muziek-, theater- en dansoptredens.