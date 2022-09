Bewoners Tessenderlosesteenweg in Paal starten petitie om toestand van hun weg aan te klagen

"Het beton is tot op de draad versleten, haast elk vak is verzakt of gebroken, voegen zijn uitgemergeld en overal zijn er gaten in het wegdek", klinkt het. "Dat veroorzaakt nogal wat geluidsoverlast en maakt comfortabel wonen, leven en bewegen langs de weg haast onmogelijk. De slechte staat en ligging van de weg en een aantal specifieke situaties brengen vaak ook de veiligheid van de weggebruikers in gevaar", zegt Dominic Lemmens, initiatiefnemer van het actiecomité.