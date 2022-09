Bewoners van assistentiewoningen in Schoten geëvacueerd na brand

De brand ontstond zaterdagnacht in de ondergrondse garages van de assistentiewoningen in de Jozef Van Craenstraat. "Hierdoor was er heel wat rookontwikkeling. De brand is momenteel onder controle. Alle bewoners werden veilig geëvacueerd en opgevangen op een andere locatie", deelt het lokale bestuur mee in een persbericht.

Volgens burgemeester De Veuster werden de ongeveer 65 bewoners overgebracht naar het aanpalende rusthuis. Daar verblijven ze tot de brandweer het sein geeft dat het veilig is om terug te keren. De verwachting is dat dat nog in de loop van de nacht gebeurt, zegt De Veuster. Er werden extra verpleegkundigen opgeroepen om de geëvacueerde bewoners op te vangen.

Over de precieze omstandigheden of de oorzaak van de brand is er voorlopig weinig informatie. Wel is het zo dat het niet om een uitslaande brand gegaan zou hebben, maar dat er vooral veel rookontwikkeling was.