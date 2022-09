Brandweer vist 600 "zwanenmosselen" op voor start van graafwerken in Gentse Watersportbaan

Het duiken naar en opvissen van de zwanenmosselen is een taakje voor de brandweer. Maar eerst moeten de mosselen opgespoord worden, en dat blijkt niet altijd even gemakkelijk. "Veel van die mosselen liggen onder het slijk", vertelt Paul Delmeire van de brandweer. "We moeten dus echt met onze handen over de bodem woelen. Maar dat maakt ze uiteindelijk nog minder zichtbaar."

De brandweer hoopt dat alle zwanenmosselen tegen eind volgende week weggehaald zijn. De bedoeling is om ze dan uit te zetten op een plek waar niet gebaggerd wordt. Eens de graafwerken volledig afgerond zijn, mogen de mosselen zich weer voortplanten in de Watersportbaan.