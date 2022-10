Buurtbewoners Sint-Joris knappen tunnel op met muurschildering van dorpsgeschiedenis

De schildering bestaat uit een kaart die toont hoe het dorp er in 1773 uitzag. In die tijd waren er nog erg veel vierkantshoeves, akkers en kleine landwegen. Naast de kaart is onder meer een vliegtuig geschilderd dat ooit is neergestort in het dorp en het kasteel Dompas dat moest verdwijnen door de aanleg van de expresweg. De Sint-Joriskapel waarnaar het dorp vernoemd is, mocht uiteraard niet ontbreken. Op de muur staat ook een sonnet, een gedicht van 14 regels, over de geschiedenis van het dorpje.