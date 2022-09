Oostkust van Canada getroffen door storm Fiona: overstromingen, huizen weggespoeld en honderdduizenden zonder stroom

De grootste schade is er in dorpen aan de kust, zoals Channel-Port aux Basques, waar gebouwen onderliepen en huizen wegspoelden in de zee. Daar werden ook twee vrouwen meegesleurd door het water. Een van de twee slachtoffers werd gered en overgebracht naar het ziekenhuis. De andere is nog vermist.

Het Canadese ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat het leger zal helpen bij het opruimen van het puin.