Van het wapen van Bin Laden tot de leren jas van Saddam Hoessein: een unieke blik binnen het zeer exclusieve CIA-museum

Zo is er een maquette van het huis van Ayman al-Zawahiri, de topman van het terreurnetwerk Al Qaeda te zien. Hij werd deze zomer in Afghanistan gedood met een Amerikaanse droneaanval. De maquette werd in juli nog gebruikt om president Joe Biden te briefen over de aanval.

Het is zeer uitzonderlijk dat zo’n recent object in het museum belandt. De meeste items zijn pas jaren of zelfs decennia na datum vrijgegeven. Naast die maquette van het huis van al-Zawahiri is dan het dienstwapen geplaatst van Michael Spann. Spann werkte voor de CIA en was de allereerste Amerikaan die sneuvelde in Afghanistan bij de oorlog in 2001.

FOTO - Het dienstwapen en de maquette: