Polen annuleert optredens van voormalig Pink Floyd-icoon Roger Waters na controversiële open brief aan de vrouw van president Zelenski  

In Polen zijn de geplande concerten van Roger Waters, een bekende Britse rockmuzikant en stichtend lid van Pink Floyd, geannuleerd nadat een open brief van Waters heel wat commotie veroorzaakt heeft. In de brief die gericht was aan Olena Zelenska, de vrouw van Oekraïens president Volodomir Zelenski, schreef hij dat extreme nationalisten in Oekraïne zelf het land de oorlog in gestuurd hebben. Hij verweet ook president Zelenski dat hij zijn verkiezingsbeloftes niet nakwam. De rol die Rusland speelt in het conflict werd in de brief niet vermeld.