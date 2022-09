Dag van de Wijers: waterpret voor jong en oud met waterfietsen of Tai Chi aan de rand van het Schulensmeer

Maar ook een verkenning van het Schulensmeer vanop de watertrein was mogelijk."Wij zijn hier op de Dag van de Wijers met de watertrein die we 5 jaar geleden hebben gebouwd", zegt Cathy van CrazyIdee vzw. "Vandaag zijn we hier met een trein van 5 wagonnetjes. We nemen graag iedereen mee om op een rustige en relaxerende manier te genieten van de schoonheid van het meer. Ook wie in een rolstoel zit. We laten niemand aan de kant staan. Dat is net het opzet van onze watertrein."