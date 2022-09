Premier De Croo is geen voorstander van opvang Russische dienstweigeraars in Europa

"We moeten daar een Europees standpunt over vormen, maar van Belgische kant kijk ik daar met enige scepsis naar", zegt premier De Croo. "Het kan niet de bedoeling zijn om te zeggen aan alle Russen die dienst weigeren of die het niet eens zijn met het regime: kom maar naar Europa, we zetten de deur open. Vandaag keert België bijna geen visa uit aan Russen en voorlopig wil ik dat graag zo houden."