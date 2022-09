De stad Turnhout lanceert een koudeplan: "Voor wie zich ergens gratis wil gaan opwarmen"

Door de stijgende energieprijzen, twijfelen veel mensen om de verwarming aan te zetten, of is het gewoon te duur en daarom lanceert de stad Turnhout een koudeplan. Iedereen is welkom in de dienstencentra in Turnhout om zich te komen opwarmen, een praatje te doen of om een krant te lezen. Als het echt koud is buiten, zullen de dienstencentra ook langer open blijven.