Evacuatie van 135 bejaarden uit hun assistentiewoningen in Schoten: schade na brand van vannacht is toch te groot

In Schoten is een grote evacuatie aan de gang van alle bewoners van de 110 assistentiewoningen Schuttershof. De schade aan onder meer het elektriciteitsnetwerk is te groot na de brand van vannacht. Daarom moeten de bewoners tijdelijk bij familie een onderkomen krijgen, of in een woonzorgcentrum in de buurt. Vannacht waren er al eens 60 bewoners geëvacueerd tijdens de brand. Voor hen is het de tweede keer dat ze dit vandaag meemaken.