Slim, gewelddadig en een masterdiploma criminologie: drugsbaron Flor Bressers uitgeleverd aan België, wie is de "vingerknipper"?

Op die Most Wanted-lijsten was Bressers niet zomaar beland. Het opsporingsbericht dat over hem werd verspreid, was een gevolg van een veroordeling in maart 2020. Het hof van beroep in Antwerpen gaf hem toen 4 jaar effectieve gevangenisstraf voor diefstal met geweld in bende, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging. De feiten waarvoor hij veroordeeld werd, dateerden van februari 2016. Volgens het hof zou Bressers toen "zeer gewelddadige feiten" hebben gepleegd tegenover het slachtoffer. Het slachtoffer/de gegijzelde was een andere drugscrimineel.