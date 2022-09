Heroes Comic Con in Brussels Expo lokt meer dan 50.000 bezoekers: "80 euro voor een selfie met een bekende acteur"

"Het is een totaalspektal van popcultuur, in totaal 90.000 vierkante meter groot", zegt organisator Anthony Audenaerd. "Er zijn meer dan 300 standen, 200 fanclubs en 50 internationele genodigden, waaronder bekende japanners, youtubers en internationale acteurs. Er valt heel wat te beleven: van het grootste springkasteel ter wereld tot Q&A's met bekende acteurs." Dit jaar staan onder meer Caleb McLaughlin uit de bekende serie Stranger Things en Matt Smith van de Game of Thrones-serie House of the Dragon op de gastenlijst. Ook Andy Serkis, die Sméagol vertolkt in the Lord of the Rings is erbij.