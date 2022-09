Een bewogen weekend: het pad van een politicus loopt niet altijd over rozen

Die Septemberverklaring van de Vlaamse regering is een symbool geworden. De federale regering die al verschillende maatregelen heeft genomen en meer dan 4 miljard heeft uitgegeven om de energieprijzen te milderen, vindt al een tijdje dat ook de Vlaamse regering haar duit in het zakje mag doen. Maar die regering laat zich niet opjagen en heeft eigenlijk van in het begin, enkele weken geleden, de bekendmaking van alle maatregelen verwezen naar die Septemberverklaring, die vandaag wordt voorgelezen.

En daar hoort ook een ideologische redenering bij. De Vlaamse regering wil haar beslissingen kunnen nemen met de knip op de portefeuille, omdat ze een gezonde begroting belangrijk vindt, en niet bereid is om zich diep in de schulden te steken. Volgens minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is het onduidelijk of de crisis een marathon wordt, en heeft het dan ook geen zin om een sprint te lopen in de uitgaven.

En misschien is dat wel het belangrijkste doel van deze Septemberverklaring: aangeven dat de Vlaamse regering het anders aanpakt dan de federale en de Waalse regeringen die zich diep in de schulden steken om de energiefacturen te milderen.