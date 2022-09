Viervoeters leven zich uit op hondenfestival in Holsbeek: "Hij wordt vandaag eens goed verwend"

"We gaan de oefeningen misschien meedoen, wandelen en wat vrienden maken", vertelt Marijke. "Van de zwemvijver is hij niet zo'n fan (lacht). "We komen wat ideeën opdoen voor leuke speeltjes, met andere honden spelen en we hebben ook mooie halsbanden en leibanden gezien", zegt Paulien, baasje van Mini American Shepherd Boris. "De hond verwennen dus eigenlijk. En voor ons zijn er hamburgers en cola's, dat smaakt altijd."

Ook Charlie, de chihuahua van Kelly wordt verwend. "Hij is een beetje zoals een kindje. Hij heeft al een hele collectie met bandana's en vestjes voor in de winter. Hij is ook al wat ouder, dus dan krijgt hij het sneller koud. Van zodra het wat kouder wordt, pakken we hem goed in."