In tientallen Iraanse steden blijven mensen op straat komen, hoewel president waarschuwt voor "krachtig" optreden

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York uitte VN-secretaris-generaal António Guterres zijn bezorgdheid over "de berichten over excessief geweld tegen vreedzame demonstranten". Iran heeft intussen de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen op het matje geroepen uit onvrede over kritiek die in beide landen werd geuit op het Iraanse regime. Het ging over berichten in het Perzisch of Farsi nieuwssites die in Londen zijn gevestigd, en op kritiek die werd geuit in het Noorse parlement.