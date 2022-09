Italianen naar de stembus om parlement te kiezen: wordt uiterst rechtse Giorgia Meloni de nieuwe premier?

In de peilingen is de PD (Partito Democratico of Democratische Partij) van oud-premier Enrico Letta de tweede grootste. De populistische Vijfsterrenbeweging, in 2018 nog de grootste partij van Italië, heeft sindsdien klappen gekregen en is intern verscheurd. Maar de partij van gewezen premier Giuseppe Conte zou het toch beter kunnen doen dan aanvankelijk verwacht, vooral in het verpauperde zuiden van Italië. In de laatste officiële peiling was de partij al wat teruggekomen, en in de laatste onofficiële peiling is ze nog wat verder gestegen.