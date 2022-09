Jong koppel (29) in kritieke toestand na zwaar ongeval in Sint-Eloois-Vijve

Langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem is deze morgen vroeg een zwaar ongeval gebeurd. Een auto met een jong koppel, beiden 29 en afkomstig uit Wielsbeke, raakte van de weg af en botste frontaal tegen twee gemetselde duikers. Zowel de man als de vrouw verkeerde volgens de politie in kritieke toestand toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht.