Kritiek op Gents parkeerbeleid: ondernemerskoepel VOKA wil speciale parkeerkaart voor bepaalde werknemers

In Gent komt er kritiek op het nieuwe parkeerbeleid dat vanaf 3 oktober ingaat. In bepaalde zones in de stad zal er vanaf dan niet langer een dagticket gekocht kunnen worden, de maximale parkeerduur wordt er beperkt tot vijf uur. De stad wil zo onder meer dat mensen vaker in de rand parkeren en verder reizen op een andere manier: met het openbaar vervoer, de fiets of te voet. VOKA heeft kritiek op die "modal shift".