Russische toppolitici geven "onaanvaardbare uitwassen" toe bij mobilisatie

In de door Moskou bezette gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne zijn nog tot dinsdag de omstreden referenda over aanhechting bij Rusland aan de gang. In de regio Cherson zijn volgens Rusland twee mensen omgekomen bij een Oekraïense raketaanval. In de stad Enerhodar, waar de kerncentrale van Zaporizja zich bevindt, zou een stembureau naar een andere locatie zijn verplaatst omdat de kerncentrale volgens Rusland werd aangevallen door Oekraïense drones.

De drones zouden buiten het terrein van de centrale zijn neergekomen, er is dus geen schade en het stralingsniveau blijft normaal. De kerncentrale van Zaporizja werd in maart veroverd door Russische troepen, het personeel is nog Oekraïens. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan de centrale in gevaar te brengen.

Oekraïne zegt dat Russische troepen opnieuw een aanval met drones van Iraanse makelij hebben uitgevoerd op Odessa, de strategische havenstad in het zuiden van Oekraïne. Vrijdag zette Moskou ook al drones van Iraanse makelij in tegen Odessa. Daarbij kwamen volgens Kiev twee burgers om het leven.

Oekraïne heeft de diplomatieke betrekkingen met Iran teruggeschroefd. De regering van president Volodimir Zelenski beschuldigt Iran er al langer van dat het drones levert aan het Russische leger. De Iraanse regering ontkent dat.