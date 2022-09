Noord-Korea vuurt opnieuw raket af richting zee

De niet nader beschreven raket zou in de richting van de Japanse Zee gevlogen zijn. De legerleiding van Zuid-Korea zegt dat de raket een hoogte bereikte van 60 kilometer en zowat 600 kilometer ver vloog. Het projectiel zou gelanceerd zijn vanuit de westelijk gelegen stad Taechon.

Vrijdag legde vliegdekschip USS Ronald Reagan aan in de Zuid-Koreaanse kuststad Busan, om deel te nemen aan gezamenlijke zeemanoeuvres van Zuid-Korea en de VS. De manoeuvres zouden ook moeten dienen als afschrikking tegenover Noord-Korea.

Het is voor Noord-Korea verboden om tests uit te voeren met ballistische raketten, volgens VN-resoluties. Sommige van die raketten kunnen kernkoppen dragen. Maar in juni nog schoot Noord-Korea acht korteafstandsraketten vanop zeker vier verschillende locaties richting zee. Er zijn ook berichten dat Noord-Korea werkt aan de lancering van een ballistische raket van een onderzeeër.

De spanningen in de regio namen dit jaar toe nadat Noord-Korea een reeks tests had uitgevoerd met raketten die kernkoppen kunnen dragen. Recent nam het Noord-Koreaanse parlement nog een nieuwe wet aan over het nucleair beleid. De wet bepaalt niet alleen dat kernwapens ingezet kunnen worden bij een aanval van vijandige mogendheden, maar ook bij een dreigende aanval op de leiding van het land.

Sinds een mislukte top tussen de VS en Noord-Korea, in februari 2019 in Vietnam, zitten de onderhandelingen tussen beide landen in het slop.