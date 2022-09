Onbemande boot op zonne-energie steekt als eerste de Atlantische oceaan over: " Een wereldprimeur"

De boot vertrok eind september 2021 vanuit het Spaanse A Corunia, en kwam bijna 6 maanden later, in maart 2022, aan in Martinique. "Het is een echte wereldprimeur," benadrukt ingenieur Pieter-Jan Note uit Duffel, "we hadden de boot zo robuust gemaakt dat hij onderweg alle weersomstandigheden aankon, ook zware stormen en onweer. Om het kwartier stuurde de boot informatie door via satelliet, waar hij was, hoe snel hij vaarde. De ingenieurs konden alles via een website volgen.