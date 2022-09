Beton van Kauwbosstraat op grens Genk-Zonhoven opgebroken om zeldzame dieren en planten meer kansen te geven

"In Heusden-Zolder zal in de toekomst ook het stuk van de Koolmijnlaan tussen de Schacht en het achterliggend gebied Helzold onthard en vergroend worden", zegt Stevens. "Maar eigenlijk zullen we in de toekomst voor ieder project dat we uitvoeren als Vlaamse Landmaatschappij nagaan of er geen stukken weg of beton zijn die we kunnen weghalen of ontharden", besluit Stevens.