Juwelendiefstal ter waarde van 600.000 euro in Nederland mogelijk gelinkt aan ons land: politie verspreidt opsporingsbericht

De inbraak dateert van vrijdag 2 april 2021. Om 4.45 uur 's ochtends breken twee mannen binnen in een juwelenfabriek op een industrieterrein in Emmen, in het noorden van Nederland. In enkele minuten tijd proppen ze voor 600.000 euro aan juwelen in hun tas. Daarbij worden ze gefilmd door bewakingscamera's. Na afloop lopen ze terug naar hun auto, waar een derde man, de chauffeur, is blijven wachten.