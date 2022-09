Rihanna treedt na ruim vijf jaar opnieuw op en neemt Halftime Show van de Super Bowl voor haar rekening

Rihanna is eerder dit jaar bevallen van haar eerste baby, een zoontje. De naam heeft ze nog steeds niet medegedeeld. Met een fotoshoot in de sneeuw in New York hadden Rihanna en rapper A$AP Rocky vorige winter bekendgemaakt dat ze een baby verwachtten.

De foto's waarop Rihanna te zien was met haar ontblote buik en een lange felroze jas van Chanel waarvan slechts 1 knoop dicht was, gingen de wereld rond. De geruchten over een zwangerschap deden toen al langer de ronde.