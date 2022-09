Vooruit wil dat Vlaamse regering werk maakt van gratis basispakket elektriciteit: "Kant-en-klare maaltijd en perfect betaalbaar"

"Verder willen wij bij Vooruit ook de BTW op elektriciteit op 6 procent houden. Elektriciteit is een basisbehoefte, geen luxe. Dat is voor ons puur principieel." Aan het sociale tarief moet volgens de Vooruit-voorzitter wel gesleuteld worden. "We gaan dat nu nog doorzetten voor de moeilijke maanden, maar op termijn willen we dat wel hervormen. Momenteel is het erg zwart-wit. Of je hebt recht op het tarief en krijgt alle steun, of je valt erbuiten en je krijgt niks. Wij willen een sociaal tarief voor meer mensen, maar niet iedereen zal evenveel krijgen."

Over hoelang de overheid de maatregelen zal moeten aanhouden, blijft Rousseau eerder op de vlakte. Zijn Waalse collega Paul Magnette (PS) is wel duidelijk en wil de maatregelen betonneren tot eind 2024. Daarnaast hoopt Vooruit ook op een fiscale hervorming, waarbij de grootste verdieners meer zullen moeten bijdragen. "De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen", aldus Rousseau.