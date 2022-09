Snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur voor vrachtwagens op E17 in Gentbrugge op komst? Beslissing kan snel vallen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) liet in een brief aan het comité weten dat een snelheidsverlaging naar 70 kilometer per uur voor vrachtwagens technisch haalbaar is.

Uit een schriftelijke vraag van parlementslid Stephanie D'Hose (Open VLD) blijkt nu dat er al snel een beslissing volgt. "Het is enkel wachten op een advies van de stad en de federale politie. Dat kan er heel binnenkort al komen." De politie moet analyseren of een snelheidverlaging voldoende veilig is en moet ook aantonen dat de maatregel te handhaven valt.

Op het viaduct geldt voor alle verkeer nu al een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur, om de geluidsoverlast te beperken. Een verdere verlaging zou enkel voor vrachtwagens gelden. "We kijken uit naar de beslissing, voor ons kan ze op korte termijn een enorm verschil maken", zegt Hans Verbeek.