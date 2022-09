Supportersclub Wout van Aert in Herentals: "We hadden liever de Wout gehad, maar dees is ook goe"

"Ik ben gewoon al blij dat het een Belg is," zegt Jan, "iedereen begon hier te applaudiseren voor Remco, toen hij over de streep kwam. We hadden natuurlijk liever de Wout gehad, maar dit is ook goed." Nico beaamt dat alleen maar: "Ik denk dat de belgen in't algemeen een goede koers gereden hebben. We zaten hier in de club ook in goed gezelschap, het was wel vroeg opstaan, maar het was de moeite."